Стало известно, когда в вузах Башкирии начнется приёмная кампания

Целевиков будут теперь выбирать не вузы, а работодатели. При этом разместятся заказчики на одной площадке — на портале «Работа в России». Также раз в полгода они начнут получать данные об успеваемости студентов, которые учатся по целевой форме. Изменился и срок, в течение которого обязаны трудиться отныне целевики после выпуска, — не меньше трёх лет, но и не больше пяти. Приёмная кампания в этом году в большинстве вузов для очников стартует 20 июня, а вот заочники уже начали подавать документы.

Быть бок о бок или спиной к спине с трендами – лишь часть работы медиацентра УУНиТ. Главное – говорить на одном языке со студентами. Контент создают сами ребята. В команду принимают и первокурсников, причём со всех факультетов. Так пришла в медиацентр Диана Галиева – пока в качестве участника молодёжных инициатив, после выпуска планирует поддерживать таких же начинающих ребят.

Место нашла сама и заключила договор. Возможно, одна из последних, кто действовал именно по такой схеме. В предстоящей приёмной кампании изменения, касаемые целевого обучения.

В предстоящую приёмную кампанию больше возможностей увеличить баллы для поступления. Причём за одну и ту же позицию, например, за волонтёрство, разные вузы начисляют разное количество бонусов.

Гарантированно можно поступить теперь в Нефтяной университет. Но только набрав минимум 220 баллов и пройдя некий кастинг для получения сертификата, который как бы подстраховывает абитуриентов. Перестраховались также и с выбором предметов для ЕГЭ.