Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения в Уфе на завершающей стадии

В Уфе проводится капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения. В рамках двух контрактов компания «ССР» берется за обновление семи объектов водоотведения по всему городу. Проект охватывает общую протяженность сети в пять километров.

Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения в Уфе на завершающей стадии

В Уфе проводится капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения. В рамках двух контрактов компания «ССР» берется за обновление семи объектов водоотведения по всему городу. Проект охватывает общую протяженность сети в пять километров с диаметрами труб от 800 до 1800 миллиметров. Общий бюджет проекта — 1,28 миллиарда рублей.

ООО «ССР» имеет широкий опыт работы с наружными инженерными коммуникациями, включая водоснабжение, водоотведение, газораспределение и теплоснабжение. Компания является членом СРО в области строительства, инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также имеет лицензию ФСБ.

Работы начались в июне 2023 года после необходимых обследований, проведенных в мае. Капитальный ремонт включает в себя ряд ключевых объектов:

• Главный канализационный коллектор длиной 156 метров и диаметром 1600 мм;

• Правая нитка тоннеля щитовой проходки от улицы Цветочной до улицы Комарова с протяженностью 1111,3 метра и диаметром 1840 мм;

• Левая нитка тоннеля щитовой проходки по улице Трамвайной длиной 1803 метра и диаметром 1840 мм.

• Участок самотечного коллектора от улицы Мустая Карима до улицы Ленина длиной 406 метров и диаметром 1840 мм;

• Два участка коллектора по улице Зорге общей длиной 1062,5 метра и диаметром 1000 мм.

• Участок по улице Ахметова длиной 350 метров и диаметром 800 мм;

Проект использует бестраншейный метод с применением спирально-навивной технологии, что позволяет не выводить объекты из эксплуатации на время проведения работ. Заказчиком проекта выступает ГУП РБ «Уфаводоканал».

Окончание работ ожидается весной 2024 года. На данный момент работы на 4 участках завершены, на остальных находятся на финальной стадии за исключением реконструкции левой нитки тоннеля щитовой проходки по улице Трамвайной — там восстановление сети методом спиральной навивки находится в активной фазе.

Раннее ООО «ССР» уже реализовывало проекты в Уфе. Один из них - капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по улице Тухвата Янаби. Технологическая основа проекта — это спирально-навивная технология. Метод позволяет создавать изделия сложной формы с высокой точностью и минимальными затратами времени. Применение такой технологии в проекте обеспечивает не только экономию ресурсов, но и значительное повышение качества конечного продукта. Реализация проекта позволила обеспечить бесперебойный процесс отведения и распределения бытовых стоков города.

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