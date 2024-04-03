Семья из Башкирии выиграла квартиру после участия в выборах

Ишимбаец не относит себя к удачливым людям, хотя до недавнего времени проверить, так ли это, не было возможности: за всю жизнь Васильев не купил ни одного лотерейного билетика. Житель Васильевки всю жизнь живёт и трудится в родном селе. К основной работе добавляются хлопоты по хозяйству. А оно у Васильевых большое: огород, скотина, птица. Вместе с женой Людмилой Федот Филимонович вырастил троих дочерей, сейчас помогают воспитывать троих внучек. Зимой, когда работы становится меньше, мужчина через день ходит на рыбалку. Выборы для Васильева — особый день. «Пусть мой голос всего один из миллионов, но и он что-то да значит», — уверен мужчина и всегда ходит на избирательный участок.