Семья из Башкирии выиграла квартиру после участия в выборах

В Башкирии подвели итоги акции «Рахмат-2024». Участниками мероприятия стали более 2,5 млн жителей республики, которые проголосовали на выборах президента России.
Участникам вручили флаер с QR-кодом. Его нужно было зарегистрировать на сайте. Среди подарков – телевизоры, электросамокаты, кофемашины, телефоны, яндекс-станции, роботы-пылесосы и многое другое. Обладателями призов стали около 400 жителей Башкирии. Со счастливчиками поговорили корреспонденты районных газет.
Абсолютным победителем акции и обладателем однокомнатной квартиры в Уфе признана многодетная семья Латыповых из села Чекмагуш. Супруги Айгуль и Ильдар воспитывают троих сыновей. Как говорят победители, теперь в их жизни появился счастливый номер.
Счастливым обладателем второго суперприза стал житель Бирска. Теперь он владелец новенькой «Нивы». Руслан Ковригин из Бирска не сразу поверил, что выиграл автомобиль, и осознал это, только когда сел за руль своего внедорожника.
После вручения приза он еще из Уфы не успел выехать, как с поздравлениями начали звонить знакомые и друзья.
Руслан получил два билета с куар-кодом в первый день выборов, 15 марта. 16 и 17 марта проверял билеты на сайте «Рахмат», среди выигрышных его номеров не было. Потом узнал, что розыгрыш суперпризов состоится в прямом эфире 22 марта, но посмотреть, к сожалению, не смог, был на работе. О своей удаче узнал от самих организаторов.
Второй автомобиль «Нива» из розыгрыша «Рахмат-2024» тоже не остался без хозяина — им стала пенсионерка Альфия Антипина из Благовещенска.
У женщины есть права, но за руль новой «Нивы» сесть пока не решилась. «Сначала я не поверила. Несколько раз перепроверила билет, посмотрела на сайте. Потом вроде бы убедилась, но звонка не было. Позвонили лишь в понедельник вечером. Конечно, очень рада», — передает ее слова газета «Панорама».
А вот жительница города Салавата никак не хотела верить своему везению и трижды отказывалась от приза, который выиграла в акции «Рахмат».
Ксения Гималетдинова всегда ходит на выборы, понимая их важность. Не стали исключением и выборы президента страны. Но в этот раз было счастливое продолжение: QR-билет ее дочурки, который она получила в рамках акции «Рахмат», стал выигрышным. Правда, организаторам пришлось долго убеждать Ксению, что путевка в Сочи — это не обман, а правда. Ксении звонили трижды и каждый раз она считала, что с ней разговаривают мошенники.
Позже девушка призналась, что поделилась новостью с коллегами, вместе с которыми проверила билет на сайте «Рахмат» и убедилась, что номер ее билета выигрышный.
Еще один триумфатор акции «Рахмат-2024» — житель Ишимбайского района Федот Васильев. Он получил путёвку в один из санаториев Башкортостана.
Ишимбаец не относит себя к удачливым людям, хотя до недавнего времени проверить, так ли это, не было возможности: за всю жизнь Васильев не купил ни одного лотерейного билетика. Житель Васильевки всю жизнь живёт и трудится в родном селе. К основной работе добавляются хлопоты по хозяйству. А оно у Васильевых большое: огород, скотина, птица. Вместе с женой Людмилой Федот Филимонович вырастил троих дочерей, сейчас помогают воспитывать троих внучек. Зимой, когда работы становится меньше, мужчина через день ходит на рыбалку. Выборы для Васильева — особый день. «Пусть мой голос всего один из миллионов, но и он что-то да значит», — уверен мужчина и всегда ходит на избирательный участок.
Выборы президента страны исключением не стали. Вместе с женой и дочерью Федот Филимонович отправился голосовать. На выходе с избирательного участка волонтёры вручили ему QR-билеты. Что это за бумаги и для чего они нужны, Васильев даже не стал интересоваться, потому как самое главное в этот день он уже сделал — поставил галочку напротив фамилии своего кандидата. Дочь зарегистрировала билеты на сайте.
Когда позвонили организаторы акции и поздравили с выигрышем путёвки в санаторий, мужчина едва не положил трубку — думал, звонят мошенники. Он даже поинтересовался, не надо ли переводить деньги. Когда на том конце провода заверили, что всё бесплатно, и пригласили приехать за сертификатом в Уфу, Васильев поверил в свою удачу.
По словам одного из организаторов акции «Рахмат-2024», руководителя спортивно-патриотического центра РБ «Алга-Патриот» Рината Хабирова, в общей сложности за три дня выборов было проведено 6 розыгрышей. Итоговый розыгрыш состоялся 28 марта в эфире утренней программы «Салям» на телеканале БСТ.