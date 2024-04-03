Семья из Башкирии выиграла квартиру после участия в выборах

В Башкирии подвели итоги акции «Рахмат-2024». Участниками мероприятия стали более 2,5 млн жителей республики, которые проголосовали на выборах президента России.

Фото №1 - Семья из Башкирии выиграла квартиру после участия в выборах

Участникам вручили флаер с QR-кодом. Его нужно было зарегистрировать на сайте. Среди подарков – телевизоры, электросамокаты, кофемашины, телефоны, яндекс-станции, роботы-пылесосы и многое другое. Обладателями призов стали около 400 жителей Башкирии. Со счастливчиками поговорили корреспонденты районных газет. 

Абсолютным победителем акции и обладателем однокомнатной квартиры в Уфе признана многодетная семья Латыповых из села Чекмагуш. Супруги Айгуль и Ильдар воспитывают троих сыновей. Как говорят победители, теперь в их жизни появился счастливый номер.

В Год семьи для нас это был неожиданный и приятный сюрприз. Мы до последнего не могли поверить. Нашему счастью нет предела. Спасибо организаторам акции «Рахмат-2024».

Айгуль и Ильдар Латыповы

Счастливым обладателем второго суперприза стал житель Бирска. Теперь он владелец новенькой «Нивы». Руслан Ковригин из Бирска не сразу поверил, что выиграл автомобиль, и осознал это, только когда сел за руль своего внедорожника.

После вручения приза он еще из Уфы не успел выехать, как с поздравлениями начали звонить знакомые и друзья.

Хотел сделать родным сюрприз — не получилось. СМИ меня опередили. Ничего не скроешь.

 Руслан Ковригин

Руслан получил два билета с куар-кодом в первый день выборов, 15 марта. 16 и 17 марта проверял билеты на сайте «Рахмат», среди выигрышных его номеров не было. Потом узнал, что розыгрыш суперпризов состоится в прямом эфире 22 марта, но посмотреть, к сожалению, не смог, был на работе. О своей удаче узнал от самих организаторов.

Мне позвонили, сообщили, что выиграл «Ниву», не поверил. Пригласили за подарком. И только когда сел за руль автомобиля в автосалоне, испытал настоящий восторг. Даже не думал, что так может повезти. Хотя в одной из акций уже выигрывал телевизор. Но автомобиль — самый неожиданный сюрприз. У меня легковушка, «Нива» — внедорожник. Отлично пригодится, чтобы ездить в распутицу и непогоду, особенно зимой, когда не чистят дороги. Да и друзей с удовольствием вытащу, если где-нибудь застрянут.

 Руслан Ковригин
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Второй автомобиль «Нива» из розыгрыша «Рахмат-2024» тоже не остался без хозяина — им стала пенсионерка Альфия Антипина из Благовещенска.

У женщины есть права, но за руль новой «Нивы» сесть пока не решилась. «Сначала я не поверила. Несколько раз перепроверила билет, посмотрела на сайте. Потом вроде бы убедилась, но звонка не было. Позвонили лишь в понедельник вечером. Конечно, очень рада», — передает ее слова газета «Панорама».

А вот жительница города Салавата никак не хотела верить своему везению и трижды отказывалась от приза, который выиграла в акции «Рахмат».

Ксения Гималетдинова всегда ходит на выборы, понимая их важность. Не стали исключением и выборы президента страны. Но в этот раз было счастливое продолжение: QR-билет ее дочурки, который она получила в рамках акции «Рахмат», стал выигрышным. Правда, организаторам пришлось долго убеждать Ксению, что путевка в Сочи — это не обман, а правда. Ксении звонили трижды и каждый раз она считала, что с ней разговаривают мошенники.

Позже девушка призналась, что поделилась новостью с коллегами, вместе с которыми проверила билет на сайте «Рахмат» и убедилась, что номер ее билета выигрышный.

«Мои эмоции просто не описать словами, была в приятном шоке. 29 марта поехала в Уфу. Торжественное вручение путевки в Сочи прошло в гостинице «Башкирия». Даже там, на официальном вручении, я, казалось, не верила происходящему. Мы в этом году собирались с дочкой отдохнуть на море, уже присмотрели билеты. А тут такое везение! Собираемся на море в июле. Эмоции переполняют до сих пор. Родные, друзья, коллеги — все рады моему выигрышу, телефон разрывается от звонков и сообщений, они поздравляют и радуются вместе со мной. Хочу всем пожелать верить в мечту, и пусть всегда вам сопутствует удача.

Ксения Гималетдинова 

Еще один триумфатор акции «Рахмат-2024» — житель Ишимбайского района Федот Васильев. Он получил путёвку в один из санаториев Башкортостана.

Ишимбаец не относит себя к удачливым людям, хотя до недавнего времени проверить, так ли это, не было возможности: за всю жизнь Васильев не купил ни одного лотерейного билетика. Житель Васильевки всю жизнь живёт и трудится в родном селе. К основной работе добавляются хлопоты по хозяйству. А оно у Васильевых большое: огород, скотина, птица. Вместе с женой Людмилой Федот Филимонович вырастил троих дочерей, сейчас помогают воспитывать троих внучек. Зимой, когда работы становится меньше, мужчина через день ходит на рыбалку. Выборы для Васильева — особый день. «Пусть мой голос всего один из миллионов, но и он что-то да значит», — уверен мужчина и всегда ходит на избирательный участок.

Выборы президента страны исключением не стали. Вместе с женой и дочерью Федот Филимонович отправился голосовать. На выходе с избирательного участка волонтёры вручили ему QR-билеты. Что это за бумаги и для чего они нужны, Васильев даже не стал интересоваться, потому как самое главное в этот день он уже сделал — поставил галочку напротив фамилии своего кандидата. Дочь зарегистрировала билеты на сайте.

Когда позвонили организаторы акции и поздравили с выигрышем путёвки в санаторий, мужчина едва не положил трубку — думал, звонят мошенники. Он даже поинтересовался, не надо ли переводить деньги. Когда на том конце провода заверили, что всё бесплатно, и пригласили приехать за сертификатом в Уфу, Васильев поверил в свою удачу.

Объяснить словами, что я почувствовал тогда, не могу — выиграл-то я впервые в жизни. Внутри как будто всё перевернулос. Позвонил супруге, она на сайте посмотрела, убедилась, что мы и вправду выиграли.

Федот Васильев

По словам одного из организаторов акции «Рахмат-2024», руководителя спортивно-патриотического центра РБ «Алга-Патриот» Рината Хабирова, в общей сложности за три дня выборов было проведено 6 розыгрышей. Итоговый розыгрыш состоялся 28 марта в эфире утренней программы «Салям» на телеканале БСТ.

Так получилось, что большинство наших победителей являются не жителями Уфы, а избирателями из глубинки. Это говорит о том, что все было организовано абсолютно прозрачно. На самом деле все прошло объективно, во время всех розыгрышей присутствовали эксперты, это представители депутатского корпуса, партнеры акции и, конечно же, сама команда центра «Алга-Патриот». Мы рады, что благодаря партнерам акции нам удалось сделать жителей республики чуточку счастливее. На мой взгляд, получилась такая хорошая история. Во-первых, был большой ажиотаж, во-вторых, люди поняли, что реально можно выиграть интересные призы, в том числе квартиру. Я думаю, что этот опыт мы будем распространять и в дальнейшем при условии поддержки партнёров. Тем более что мы получили много положительных отзывов.

 Ринат Хабиров
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
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