Участник СВО из Башкирии надеется вновь вернуться в строй после ранения и контузии

Пока наш герой находится дома в Ишимбайском районе: недавно боец СВО с позывным «Мустафа» был ранен (на фото справа). О нем рассказал корреспондент издания «Восход» Артем Соколов.

На вопрос о том, почему отправился в зону спецоперации, отвечает коротко: "хотел быть полезным Родине". «Мустафа» отлично разбирается в технике. Думал, на фронте пригодятся навыки автомеханика.

Однако стать автомехаником не получилось: командование приняло во внимание то, что «Мустафа» отлично стреляет. Ведь срочную службу он проходил на Северном Кавказе в морской пехоте, командовал автомобильным отделением.

В итоге его отправили в штурмовой батальон. Почти сразу боец попал на штурм одного из химпредприятий, во время которого погибло много наших ребят, а наш земляк и получил ранение и контузию.

Всё помню, как в тумане. Сначала 10 км шёл пешком, оказался в каком-то селе, где мне оказали первую помощь в сельской амбулатории. Потом целую неделю добирался до военного госпиталя на разном транспорте. Очень благодарен врачам и всему медперсоналу госпиталя – лечение, внимание и уход были на высшем уровне. Большое спасибо также волонтёрам, которые заботились о раненых. Надеюсь, что я вернусь в строй и дождусь победы нашей страны. Участник СВО, позывной «Мустафа»

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.