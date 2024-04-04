В Башкирии намерены создать ассоциацию «Трезвое село»

В Башкортостане намерены создать ассоциацию сел-победителей республиканского конкурса «Трезвое село». Организация возьмет на себя функции укрепления сотрудничества между районами, будут помогать участвовать в грантовых конкурсах.

Сегодня в Уфе проходит заключительный этап конкурса, где финалисты презентуют и защищают свои проекты перед комиссией. Внимание, в частности, уделяют показателям социально-экономического развития. В составе комиссии представители различных региональных министерств и ведомств.

В этом году призовой фонд конкурса «Трезвое село» увеличен до почти 50 млн рублей. Размер денежного приза зависит от занятого места в каждой из категорий. Он будет направлен на благоустройство. Также с этого года, все села-участники конкурса получат поощрение размере 200 тыс. рублей.