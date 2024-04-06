В Уфе проводили в последний путь Фаниса Раянова

Фанис Мансурович Раянов родился в 1938 году в деревне Тактагулово Бакалинского района. После окончания Свердловского юридического института работал прокурором, преподавал в Башкирском государственном университете. Прошёл путь от преподавателя до декана юрфака. Фанис Раянов — автор более 200 научных работ, подготовил свыше 40 кандидатов и 4 докторов юридических наук.