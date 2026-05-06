В Уфе провожают в последний путь Константина Толкачева

Сегодня, 6 мая, в Уфе проходит церемония прощания с председателем Госсобрания – Курултая Башкирии Константином Толкачевым.

Прощание организовано в здании башкирского парламента и продлится до 11:00. После этого начнется траурный митинг. Проводить Константина Толкачева в последний путь пришли родные, близкие, депутаты и представители власти.

Напомним, председатель Госсобрания ушел из жизни в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования его родным и близким.