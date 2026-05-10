Архитектор парламентаризма: в Уфе проводили в последний путь Константина Толкачева

В республике увековечат память о Константине Толкачеве. Об этом Радий Хабиров заявил на церемонии прощания с политиком. Председатель Государственного Собрания республики ушёл из жизни 4 мая после продолжительной болезни на 74-м году жизни. Проститься с Константином Борисовичем пришли родные, соратники, коллеги и почётные гости из других регионов. Радий Хабиров, выражая слова скорби, отметил: ушла целая эпоха. О том, каким он был в стенах парламента и за его пределами, – в нашем сюжете.
Требовательный, но в первую очередь человечный. Таким Константина Толкачева запомнили его коллеги. Почти три десятилетия он возглавлял Госсобрание республики, переживая с жителями Башкортостана не только радостные, но и трудные моменты. Несмотря на высокий пост, его часто можно встретить среди простых людей. Константин Борисович был открыт для каждого. Умение не только слушать, но и слышать обращения было одним из основных его качеств. За это его любили избиратели и уважали коллеги.
Все парламентские заседания проходили в стенах Госсобрания под неизменным руководством Константина Толкачева. И, как говорят многие, даже не верится, что теперь в этих же стенах политика провожают в последний путь. В ходе прощания с Константином Толкачевым Радий Хабиров отметил, что вместе с ним уходит целая эпоха. Поколение управленцев, к которому относился Толкачев, сформировало основы современного Башкортостана, провело его через сложные политические процессы.
Константин Толкачев более 20 лет посвятил службе в правоохранительных органах, дойдя до звания генерал-майора внутренней службы. С 1996 по 2003 год возглавлял Уфимский юридический институт МВД России, совмещая административную работу с научной деятельностью. В 1999 году был избран депутатом Государственного Собрания – Курултая Башкортостана, став его председателем. На протяжении 27 лет бессменно возглавлял региональный парламент, вносил неоценимый вклад в развитие законодательства, укрепление государственности и социальной стабильности.
Вопреки болезни, Константин Борисович, сколько мог, оставался на своём посту. Участвовал в заседаниях парламента, заслушивал отчёты правительства во время еженедельных оперативных совещаний. А ведь недуг сопровождал Константина Толкачева все последние годы. Но он как настоящий офицер мужественно сражался и не рассказывал о своих проблемах на публике. Только семья знает, каково ему было в последние дни.
Несмотря на болезнь, Константин Толкачев неоднократно посещал в составе гуманитарной миссии позиции башкирских бойцов в зоне специальной военной операции. Он всегда отмечал: важно поддерживать постоянную связь с фронтом, ведь это хорошая мотивация для военнослужащих. Поэтому на церемонии было много участников СВО.
Своими навыками Толкачёв охотно делился с молодыми, в том числе с участниками проекта «Герои Башкортостана». Будучи наставником одного из ветеранов, он стажировал его, готовя в кадровый резерв республики.
Тяжелую утрату понёс не только башкирский, но и российский парламентаризм. Константин Толкачёв как опытный политик и законотворец изо дня в день работал не только во благо жителей республики. Многие его законодательные акты и инициативы были поддержаны Государственной Думой на федеральном уровне.
Авторитетный политик, ученый и офицер. Константин Толкачёв внес неоценимый вклад в становление отечественного парламентаризма, развитие принципов федерализма и демократии. Но сколько ещё дел он не успел завершить. Довести до конца инициативы и решения спикера башкирского Госсобрания теперь задача его коллег.
Во внепарламентской деятельности Константин Борисович мало чем отличался от других жителей республики. У него не было охраны, он мог сам сходить в магазин или на рынок, погулять со своими собаками после работы. В редкие выходные дни любил выехать на рыбалку или сплавиться по рекам республики. И хотя будущий политик родился в городе Новокузнецке Кемеровской области, Башкортостан он считал своим домом.
Проводить спикера башкирского парламента в последний путь приехали коллеги из других регионов. Среди них – почётный председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он отметил: две братские республики всегда были связаны особыми отношениями, и Толкачёв внёс в этот диалог огромный личный вклад. Слова соболезнования через своих коллег направил и Президент Абхазии Бадра Гунба.
Самый тяжёлый момент прощания – вынос гроба из здания Госсобрания. Константин Толкачев покидает его уже навсегда под сопровождение курсантов Юридического института. На бархатных подушках они несли награды усопшего, которых политик был удостоен за долгие годы безупречной службы. Гроб погрузили на артиллерийский лафет и по воинскому церемониалу повезли к Южному кладбищу Уфы в последний путь. Там вновь прозвучали слова прощания. А затем – троекратный залп. Оружейный салют – последняя воинская почесть, отдаваемая человеку, который всю жизнь служил республике и стране. Его жизненное кредо – «быть полезным». Таким Константина Толкачёва и запомнят.