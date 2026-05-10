Архитектор парламентаризма: в Уфе проводили в последний путь Константина Толкачева

В республике увековечат память о Константине Толкачеве. Об этом Радий Хабиров заявил на церемонии прощания с политиком. Председатель Государственного Собрания республики ушёл из жизни 4 мая после продолжительной болезни на 74-м году жизни. Проститься с Константином Борисовичем пришли родные, соратники, коллеги и почётные гости из других регионов. Радий Хабиров, выражая слова скорби, отметил: ушла целая эпоха. О том, каким он был в стенах парламента и за его пределами, – в нашем сюжете.

Требовательный, но в первую очередь человечный. Таким Константина Толкачева запомнили его коллеги. Почти три десятилетия он возглавлял Госсобрание республики, переживая с жителями Башкортостана не только радостные, но и трудные моменты. Несмотря на высокий пост, его часто можно встретить среди простых людей. Константин Борисович был открыт для каждого. Умение не только слушать, но и слышать обращения было одним из основных его качеств. За это его любили избиратели и уважали коллеги.

Все парламентские заседания проходили в стенах Госсобрания под неизменным руководством Константина Толкачева. И, как говорят многие, даже не верится, что теперь в этих же стенах политика провожают в последний путь. В ходе прощания с Константином Толкачевым Радий Хабиров отметил, что вместе с ним уходит целая эпоха. Поколение управленцев, к которому относился Толкачев, сформировало основы современного Башкортостана, провело его через сложные политические процессы.

Константин Толкачев более 20 лет посвятил службе в правоохранительных органах, дойдя до звания генерал-майора внутренней службы. С 1996 по 2003 год возглавлял Уфимский юридический институт МВД России, совмещая административную работу с научной деятельностью. В 1999 году был избран депутатом Государственного Собрания – Курултая Башкортостана, став его председателем. На протяжении 27 лет бессменно возглавлял региональный парламент, вносил неоценимый вклад в развитие законодательства, укрепление государственности и социальной стабильности.

Вопреки болезни, Константин Борисович, сколько мог, оставался на своём посту. Участвовал в заседаниях парламента, заслушивал отчёты правительства во время еженедельных оперативных совещаний. А ведь недуг сопровождал Константина Толкачева все последние годы. Но он как настоящий офицер мужественно сражался и не рассказывал о своих проблемах на публике. Только семья знает, каково ему было в последние дни.

Несмотря на болезнь, Константин Толкачев неоднократно посещал в составе гуманитарной миссии позиции башкирских бойцов в зоне специальной военной операции. Он всегда отмечал: важно поддерживать постоянную связь с фронтом, ведь это хорошая мотивация для военнослужащих. Поэтому на церемонии было много участников СВО.

Своими навыками Толкачёв охотно делился с молодыми, в том числе с участниками проекта «Герои Башкортостана». Будучи наставником одного из ветеранов, он стажировал его, готовя в кадровый резерв республики.

Тяжелую утрату понёс не только башкирский, но и российский парламентаризм. Константин Толкачёв как опытный политик и законотворец изо дня в день работал не только во благо жителей республики. Многие его законодательные акты и инициативы были поддержаны Государственной Думой на федеральном уровне.

Авторитетный политик, ученый и офицер. Константин Толкачёв внес неоценимый вклад в становление отечественного парламентаризма, развитие принципов федерализма и демократии. Но сколько ещё дел он не успел завершить. Довести до конца инициативы и решения спикера башкирского Госсобрания теперь задача его коллег.

Во внепарламентской деятельности Константин Борисович мало чем отличался от других жителей республики. У него не было охраны, он мог сам сходить в магазин или на рынок, погулять со своими собаками после работы. В редкие выходные дни любил выехать на рыбалку или сплавиться по рекам республики. И хотя будущий политик родился в городе Новокузнецке Кемеровской области, Башкортостан он считал своим домом.

Проводить спикера башкирского парламента в последний путь приехали коллеги из других регионов. Среди них – почётный председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он отметил: две братские республики всегда были связаны особыми отношениями, и Толкачёв внёс в этот диалог огромный личный вклад. Слова соболезнования через своих коллег направил и Президент Абхазии Бадра Гунба.