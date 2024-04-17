В Башкирии прошёл турнир по дзюдо в поддержку бойцов СВО

В Бирске прошёл республиканский турнир по дзюдо на призы Героя России Бориса Дудко в поддержку военнослужащих специальной военной операции. Соревнования проводились второй год подряд, и в них принимали участие дети не старше 11 лет. Это самая юная возрастная группа.

Всего побороться за медали приехали около 250 спортсменов. В республике пройдет серия из четырех турниров по дзюдо. Уже состоялись состязания в Красноусольском и в Бирске, впереди мероприятия в Буздяке, и завершится серия турниров в Булгаково.