Активистки Башкирии подготовили обоз с гумпомощью в Оренбуржье

Активистки Союза женщин Башкортостана подготовили обоз с гуманитарной помощью для пострадавших в результате наводнения в Оренбургской области. Об этом руководитель объединения Рашида Султанова рассказала на отчетно-выборной конференции. Собирать помощь начали с первого дня, но предварительно связались с пострадавшими, чтобы отправить нужные вещи.