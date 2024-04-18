Активистки Башкирии подготовили обоз с гумпомощью в Оренбуржье

Активистки Союза женщин Башкортостана подготовили обоз с гуманитарной помощью для пострадавших в результате наводнения в Оренбургской области. Об этом руководитель объединения Рашида Султанова рассказала на отчетно-выборной конференции. Собирать помощь начали с первого дня, но предварительно связались с пострадавшими, чтобы отправить нужные вещи.
На отчетно-выборной конференции подвели итоги пятилетней работы: как сообща помогали участникам СВО, поддерживали друг друга. В планах — проведение конференций по зонам, решение злободневных проблем. Активистки призывают вступать в районные сообщества. Сейчас в Башкортостане почти тысяча женсоветов — они есть практически в каждой деревне.