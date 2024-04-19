Геннадий Семигин прибыл в Башкирию с рабочей поездкой

В России необходимо создать отдельное федеральное ведомство, которое занималось бы вопросами национальной политики. Такое заявление сегодня в Уфе сделал председатель комитета Государственной Думы России по национальной политике.

Геннадий Семигин в рамках рабочей поездки в Башкортостан встретился с руководителями национально-культурных общественных объединений и обозначил актуальные вопросы миграционного направления, национальной культуры и политики.