Геннадий Семигин прибыл в Башкирию с рабочей поездкой

В России необходимо создать отдельное федеральное ведомство, которое занималось бы вопросами национальной политики. Такое заявление сегодня в Уфе сделал председатель комитета Государственной Думы России по национальной политике.
Геннадий Семигин в рамках рабочей поездки в Башкортостан встретился с руководителями национально-культурных общественных объединений и обозначил актуальные вопросы миграционного направления, национальной культуры и политики.
Председатель комитета Госдумы отметил, что недружественные страны после неудач в военном и экономическом противостоянии пытаются раскачать страну изнутри, усилив давление в сфере межнациональных отношений. В Госдуме ставят цели совершенствования законодательства, обновления нормативной базы для упорядочения вопросов национальной политики.