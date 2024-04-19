В Башкирии планируют ужесточить контроль над нелегальным завозом пчел

Советующее решение о недопущении нелегального ввоза пчел на территорию республики принято правительством Башкирии. В настоящее время документ проходит процедуру согласования, уточнили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Фото №1 - В Башкирии планируют ужесточить контроль над нелегальным завозом пчел

Как сообщили ведомстве, много лет в нашу республику из стран Азии и южных регионов страны привозят пчел южных пород. Зачастую насекомых ввозят бесконтрольно, без соблюдения требований ветеринарии. Однако сегодня именно с юга наступает опасная для пчел инфекция – тропилелапсоз, которая способна уничтожить целую пасеку.

Когда в первый раз заговорили о тропилелапсозе в 2022 году, то многие не придали этому значения, а зря. Сегодня в южных регионах от этой инфекции пострадали многие пасеки, есть риск завоза инфекции в нашу республику вместе с пчелами. Поэтому мы, конечно, поддерживаем решение регионального правительства бороться с нелегальным ввозом пчел. 

Алексей Самойлов, председатель Башкортостанского отделения союза пчеловодов России

Он также подчеркнул, что пчелы башкирской популяции намного устойчивее к этой инфекции из-за своих физиологических особенностей. Кроме того, минсельхоз намерен в ближайшее время приступить к реализации мероприятий по популяризации и распространению башкирских пчел в регионе.

Фото: пресс-служба минсельхоза РБ

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