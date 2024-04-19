В Башкирии планируют ужесточить контроль над нелегальным завозом пчел

Советующее решение о недопущении нелегального ввоза пчел на территорию республики принято правительством Башкирии. В настоящее время документ проходит процедуру согласования, уточнили в пресс-службе регионального минсельхоза.
Как сообщили ведомстве, много лет в нашу республику из стран Азии и южных регионов страны привозят пчел южных пород. Зачастую насекомых ввозят бесконтрольно, без соблюдения требований ветеринарии. Однако сегодня именно с юга наступает опасная для пчел инфекция – тропилелапсоз, которая способна уничтожить целую пасеку.
Он также подчеркнул, что пчелы башкирской популяции намного устойчивее к этой инфекции из-за своих физиологических особенностей. Кроме того, минсельхоз намерен в ближайшее время приступить к реализации мероприятий по популяризации и распространению башкирских пчел в регионе.
Фото: пресс-служба минсельхоза РБ