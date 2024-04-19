В Башкирии планируют ужесточить контроль над нелегальным завозом пчел

Когда в первый раз заговорили о тропилелапсозе в 2022 году, то многие не придали этому значения, а зря. Сегодня в южных регионах от этой инфекции пострадали многие пасеки, есть риск завоза инфекции в нашу республику вместе с пчелами. Поэтому мы, конечно, поддерживаем решение регионального правительства бороться с нелегальным ввозом пчел.

Алексей Самойлов, председатель Башкортостанского отделения союза пчеловодов России