Служба речных переправ Уфы открыла навигацию

Доставить на противоположный берег пассажиров будут готовы уже завтра. Служба речных переправ города Уфы сегодня открыла навигацию. Теплоходы, которые будут оказывать в ближайшие месяцы населению услуги переправы, ушли к местам несения службы.

Все агрегаты, механизмы и элементы управления перед началом навигации приведены в порядок и проверены. К предстоящему сезону теплоход «Базальт» готов, как и человек, стоящий за штурвалом самого высокого и мощного в службе речных переправ судна уже 10 лет. Основная задача капитана Ильфата Закреева – обеспечить бесперебойную работу всего флота службы речных переправ Уфы. Теплоход «Базальт» можно назвать скорой помощью на воде.

«Оникс», «Корунд», «Цитрин», «Циркон» и «Берилл» отчаливают от базы. Сезон навигации для них открыт. Уже завтра капитаны вышеназванных теплоходов приступят к своим основным обязанностям – переправке пассажиров с одного берега реки на другой. А позже этот список пополнят еще две переправы: грузовая Князевская и грузопассажирская на ДОКе.

Официальная навигация открывается в этом году с 25 апреля, но служба речных переправ выходит на воду традиционно раньше. Об этом просят и садоводы, дачные участки которых расположены в непосредственной близости от переправ.