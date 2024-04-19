Из Башкирии в Оренбуржье отправилась очередная партия гумпомощи

Из республики очередная партия гуманитарного груза отправилась в Оренбургскую область. Пострадавшим от затопления в Орске направили ГАЗель с необходимыми вещами. Жители на свои деньги закупили постельное белье, одежду, продукты, средства гигиены, лекарства и другие предметы первой необходимости.

Сбор и сортировку осуществляли в местном ДК. Бурзянцы не смогли остаться в стороне: они не понаслышке знают, что такое наводнение. Многие до сих пор вспоминают, как стихийное бедствие, произошедшее в 1990 году в районе, оставило их без крова. Тогда им также оказали помощь жители соседних регионов и республики.