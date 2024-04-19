Радий Хабиров принял участие в Съезде муниципальных образований республики

Власти районов и городов республики получат быстрый доступ к финансам на оперативное решение социальных задач. Например, на ремонт протекающей крыши и не только. Радий Хабиров поручил проработать статью расходов, которая и получит такое название: на быстрые решения.
Об этом глава Башкортостана заявил на съезде муниципальных образований республики. На нем присутствовали 700 человек: главы муниципальных районов, городов и сельсоветов. Радий Хабиров поблагодарил руководителей за работу в непростой период и отметил, что важно постоянно коммуницировать с жителями. Одна из основных целей сейчас — поддержка участников спецоперации и членов их семей. Он также призвал глав быть бдительными и совместно с силовиками обеспечивать безопасность на местах, в особенности во время массовых мероприятий.
Отдельное внимание на съезде уделили предстоящему юбилею Уфы. Глава столичной администрации Ратмир Мавлиев рассказал о ходе подготовки к празднику и анонсировал крупнейшие мероприятия. Впервые в башкирской столице пройдёт всероссийский фестиваль VK Fest.
Радий Хабиров отметил, что также необходимо будет уделить повышенное внимание и развитию поселков-спутников, создавая там необходимую инфраструктуру. Также глава республики поддержал ряд инициатив, которые прозвучали в ходе выступлений, — к примеру, в части увеличения числа сотрудников в органах местного самоуправления из-за большого объема работ.
Для этого там будут повышать зарплаты. Также учредят звание заслуженного работника муниципальной и госслужбы. Кроме того, власти увеличат призовой фонд конкурса на лучшее муниципальное образование. В следующем году также постараются увеличить финансирование и расширить программу «Башкирские дворики».