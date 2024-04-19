Радий Хабиров принял участие в Съезде муниципальных образований республики

Власти районов и городов республики получат быстрый доступ к финансам на оперативное решение социальных задач. Например, на ремонт протекающей крыши и не только. Радий Хабиров поручил проработать статью расходов, которая и получит такое название: на быстрые решения.

Об этом глава Башкортостана заявил на съезде муниципальных образований республики. На нем присутствовали 700 человек: главы муниципальных районов, городов и сельсоветов. Радий Хабиров поблагодарил руководителей за работу в непростой период и отметил, что важно постоянно коммуницировать с жителями. Одна из основных целей сейчас — поддержка участников спецоперации и членов их семей. Он также призвал глав быть бдительными и совместно с силовиками обеспечивать безопасность на местах, в особенности во время массовых мероприятий.

Мы с вами работаем для того, чтобы люди жили в комфортной, безопасной среде. Были трудоустроены, имели хорошую зарплату. Могли получать достойное образование, заниматься спортом, развиваться духовно. Создавали семьи, растили детей. Жили долго и счастливо, были уверены в завтрашнем дне. Поэтому в нашей работе очень важны слаженность, прямые коммуникации между всеми уровнями власти. Мы с вами выступаем здесь как единая слаженная команда. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отдельное внимание на съезде уделили предстоящему юбилею Уфы. Глава столичной администрации Ратмир Мавлиев рассказал о ходе подготовки к празднику и анонсировал крупнейшие мероприятия. Впервые в башкирской столице пройдёт всероссийский фестиваль VK Fest.

Радий Хабиров отметил, что также необходимо будет уделить повышенное внимание и развитию поселков-спутников, создавая там необходимую инфраструктуру. Также глава республики поддержал ряд инициатив, которые прозвучали в ходе выступлений, — к примеру, в части увеличения числа сотрудников в органах местного самоуправления из-за большого объема работ.