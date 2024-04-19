Отряд из Башкирии пятый день работает на затопленных территориях Оренбуржья

Победить стихию. По поручению главы республики Радия Хабирова в Оренбург направлен сводный отряд Башкортостана из 33 человек и 10 единиц спецтехники. Уже на протяжении пяти дней спасатели и сотрудники водоканала помогают в ликвидации последствий небывалого наводнения в соседнем регионе.

Пятый день подряд в круглосуточном режиме сводный отряд республики Башкортостан продолжает работу на затопленных территориях Оренбурга. Микрорайон «Солнечный» жилого комплекса «Изумрудный город» сейчас больше похож на Венецию. Только вместо гондол тут резиновые лодки. Для жителей большая вода стала полной неожиданностью.

Раньше паводок сюда не доходил, но в этот раз река Урал разлилась до рекордного уровня. По поручению главы Башкортостана сводный отряд прибыл в Оренбург 14 апреля. Одномоментно работы ведут на 5 подтопленных территориях.

Сотрудники республиканского Госкомитета и Министерства по чрезвычайным ситуациям уже откачали более 25 тысяч кубометров воды. Ее уровень в этом микрорайоне падает, жители начинают возвращаться в свои дома.

Пожарными машинами и мотопомпами спасатели откачивают по 500 кубометров воды в час. За работой следят местные жители, которым сотрудники сводного отряда также оказывают всю необходимую помощь, в том числе делятся забродниками и помогают дойти до своего подъезда.