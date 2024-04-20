В Уфе начинает работать речной флот

Сегодня, 20 апреля, в Уфе начинает работу речной флот. Об этом сообщили в администрации города.
Свою работу начнут речные паромные переправы: Трамплин, Сипайлово, Дудкино, Козарез и внутригородской маршрут Сипайлово — Зеленый мыс — Сипайлово. Переправы ДОК — грузопассажирская и Князевская начнут свою работу, когда пройдёт паводок, чтобы автомобили могли заехать на паром.
Уже сегодня пять единиц самоходного флота направились на переправы. В течение дня они проведут подготовительные работы на местах, а уже завтра примут первых пассажиров.
Фото: 2gis.ru