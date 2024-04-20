В Уфе дали старт акции «Зеленая Башкирия»

В столице прошла первая высадка деревьев. В этом году на улицах города появится юбилейное число новых насаждений. Озеленение идёт по всей республике. Так, к акции памяти ветеранов Великой Отечественной войны присоединились жители Кушнаренковского района.

Дефицита рабочих рук нет. На поле близ деревни Иликово участники акции приезжают уже в третий раз. Цель — изменить место до неузнаваемости. Высадка хвойных деревьев проходит под эгидой акции «Сад памяти».

Общее дело объединило людей разных возрастов и профессий. Здесь и сотрудники частной компании, представители администрации, лесничие. Уже знакомым занятием занимаются и полицейские.

А в Сибае за лопаты взялись медики. Участие приняли руководители профсоюза и местных медучреждений. Те, кто занимается спасением людей, даже деревья сажают с близким им лозунгом: «Посади дерево — подари жизнь!». Саженцы расположили на территории «Здравница Зауралье».

Мир сегодня меняли и возле сада Аксакова. Реконструкцию парка завершили еще в прошлом году. Теперь облагораживают территорию вокруг. В рамках акции «Зеленая Башкирия» высадили крупномеры лип. Саженцы такого размера приживаются куда лучше. Да и радовать своей красотой горожан и гостей столицы начнут уже очень скоро.

В этом году мы приобрели уже 450 лип, в ближайшей перспективе в течение 2–3 недель всё это будет высаживаться. Озеленение не завершится только весной, часть посадочного материала мы планируем и на осень, поскольку объём работы в части реконструкции тротуаров очень большой. Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Уфы

В этом году это первая посадка саженцев в Уфе. Вереница из почти 40 лип будет называться аллеей имени Аксакова.