В Уфе прошёл региональный этап чемпионата по пилотированию дронов

Будущее уже здесь. В Уфе прошёл региональный этап Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов. 26 школьных команд демонстрировали свои навыки управления БПЛА на симуляторе. Победители первенства отправятся на финальный этап, который пройдёт в начале июля в Казани.

Подготовка «Пилотов будущего» начинается с виртуального мира. Школьники прокачивают свои навыки на симуляторе — это компьютерная среда, в которой условия управления БПЛА максимально приближены к реальным. Среди участников как профессионалы, так и новички. Артемий Титаев — один из самых юных, со школьными друзьями собрал команду «Летающие котики». В свои 7 лет мальчики умеют ловко управлять виртуальным дроном.

Реалистичная картинка на экране и специальный пульт в руках участников обеспечивают точное поведение дрона при полёте. Игроки пробуют разные режимы, учатся маневрировать в сложных, порой в непредвиденных ситуациях.

Некоторые участники научились управлять дроном у родителей. Отец Александры Евграфовой — оператор БПЛА на территории спецоперации. Девочка приехала со своей командой из Иглинского района. Ей, как инженеру-технику, нужно было пройти тест на проверку уровня профессионализма — из чего состоит дрон и какой он в работе.

Научиться управлять беспилотниками в Башкортостане смогут все школьники и студенты. В республике два колледжа в прошлом году впервые начали обучать эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Всего по всей стране в проекте «Пилоты будущего» участвуют более 1200 команд из 82 субъектов. Победители региональных этапов отправятся на финал чемпионата, который пройдёт в Казани в начале июля.