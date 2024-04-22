Радий Хабиров рассказал о конкурсе проектов инициативного бюджетирования

Самые активные – ребята из Абзелиловского, Зианчуринского, Туймазинского районов, Уфы, Нефтекамска, Стерлитамака. Руководитель региона сравнил этот конкурс с ППМИ: школьники сами определяют, какие новые пространства им нужны и что нужно для обустройства. В прошлом году поддержку получили 144 проекта.