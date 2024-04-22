Радий Хабиров рассказал о конкурсе проектов инициативного бюджетирования

Школьники Башкортостана подали на конкурс проектов инициативного бюджетирования 374 заявки – на 155 больше, чем годом ранее. Новостью в соцсетях поделился глава республики. Радий Хабиров отметил, что конкурсная комиссия допустила до основного этапа 220 проектов.
Самые активные – ребята из Абзелиловского, Зианчуринского, Туймазинского районов, Уфы, Нефтекамска, Стерлитамака. Руководитель региона сравнил этот конкурс с ППМИ: школьники сами определяют, какие новые пространства им нужны и что нужно для обустройства. В прошлом году поддержку получили 144 проекта.