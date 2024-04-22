Жители Башкирии написали Тотальный диктант

В республике написали Тотальный диктант. Впервые в истории участвовали и младшие школьники. Отдельную локацию организовали музыкантам. В столице озвучивали текст в вузах, библиотеках, госорганах, общественных пространствах, кафе. Всего площадок — 39. Писали также онлайн. Результаты диктанта будут на сайте после 23 апреля. Награждение отличников состоится уже в мае в рамках «Китап-байрама».

На диктанте все равны — и те, кто знает русский с детства, и те, кто на нем говорит меньше года. Как, например, студент из Республики Чад. Рядом со студентом Башгосмедуниверситета пишет диктант и ректор. Валентин Павлов экзаменует себя ежегодно.

Фларида Байрушина пришла вместе с мужем. Свои знания не проверяли давно, но рассчитывают на высокую оценку. В этом году для Тотального диктанта взяли текст писательницы Анны Матвеевой. Её произведение диктуют везде — на всех континентах, в сорока одной стране. На этой площадке её зачитывает радиоведущая.

Люди, изучающие русский язык как иностранный, сдавали традиционный тест TruD. Он состоял из 10 познавательных заданий, разработанных экспертами на основе оригинала. Адаптировали текст и для детей, которые писали диктант на трех площадках. В том числе и в Театре кукол.

Музыканты впервые писали диктант на специализированной площадке, в Общественной палате республики. Представителей медиасферы собрали в недавно открывшемся Межвузовском студенческом кампусе. Всего организаторы подготовили 39 локаций в разных частях города. И даже в книжном магазине. Здесь зачитывал текст известный телеведущий, редактор БСТ Айнур Гибадуллин.