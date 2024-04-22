Первые новобранцы весеннего призыва из Башкирии отправились на службу

Первые 140 новобранцев отправились из Башкортостана на службу. Из республиканского сборного пункта их проводили в воинские части в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Подмосковье.

Они будут служить в воздушно-космических силах, в сухопутных войсках и Нацгвардии. У большинства призывников осознанное решение отправиться на службу, чтобы затем построить карьеру, в том числе в госслужбе.

Во время предстоящего призыва новобранцы не будут служить в зоне проведения СВО. Все военнослужащие вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и продолжат службу по предназначению в пунктах постоянной дислокации на территории России. Но есть некоторые новшества в нынешней призывной кампании.