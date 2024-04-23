В Башкирии проходит профилактическое мероприятие «Пешеход»

В республике в течение двух дней проходит профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание тем местам, где есть опасность возникновения наездов на пешеходов. Кроме того, под контролем находятся подходы к образовательным учреждениям.

Также инспекторы следят за тем, чтобы машины не парковались вплотную к «зебре», а водители пропускали пешеходов на перекрестке. Как отметили в ведомстве, практика таких краткосрочных операций приносит эффект.

Как оказалось, нарушителей среди пешеходов в Уфе немало. Особенно в районе Центрального рынка. Многие люди рискуют, перебегая дорогу, хотя до светофора пройти не более 50 метров. Причем среди нарушителей не только молодые люди, но и пожилые.