В Башкирии проходит профилактическое мероприятие «Пешеход»

В республике в течение двух дней проходит профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание тем местам, где есть опасность возникновения наездов на пешеходов. Кроме того, под контролем находятся подходы к образовательным учреждениям.
Также инспекторы следят за тем, чтобы машины не парковались вплотную к «зебре», а водители пропускали пешеходов на перекрестке. Как отметили в ведомстве, практика таких краткосрочных операций приносит эффект.
Как оказалось, нарушителей среди пешеходов в Уфе немало. Особенно в районе Центрального рынка. Многие люди рискуют, перебегая дорогу, хотя до светофора пройти не более 50 метров. Причем среди нарушителей не только молодые люди, но и пожилые.
С начала года в ДТП уже погибли 17 человек, 200 получили травмы. Так, в конце марта в Кармаскалинском районе водитель, выехав на обочину, насмерть сбил двух стоявших людей. А накануне в Архангельском районе под колеса попал 64-летний житель райцентра, спасти которого не удалось.