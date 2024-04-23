Боец из Башкирии с позывным "Айсберг" получил орден Мужества

Участник специальной военной операции родом из деревни Абсалямово Белокатайского района Республики Башкортостан был награжден орденом Мужества. Об этом сегодня сообщили в региональном ЦУРе со ссылкой на руководителя муниципалитета Масхута Минигалина.
Мужчина с позывным "Айсберг" получил заслуженную награду за самоотверженность и отвагу при исполнении боевых задач.
Напомним, в Башкирии желающие подписать контракт с минобороны России могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Кроме того, все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Добавим, в октябре прошлого года Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах поддержки участников спецоперации. Согласно указу, мобилизованные, заключившие контракт с минобороны после 10 ноября 2023 года, получат дополнительную выплату 100 тыс. рублей. Также с октября 2023 года минимальный оклад бойцов вырос до 210 тысяч рублей.
Кроме того, контрактники могут рассчитывать на единоразовую выплату от минобороны России в размере 195 тысяч рублей, а меценаты Уфы и ряда других городов республики выплачивают единовременно 100 тыс. рублей. Таким образом, воины-контрактники получат единовременную выплату более 400 тыс. рублей.