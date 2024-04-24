Перевозчиков Башкирии обяжут обеспечить комфортный проезд

В Башкирии планируется законодательно обязать перевозчиков обеспечить комфортный проезд для пассажиров. Об этом сообщает министерство транспорта республики.
В частности, они будут обязаны организовать исправную работу установленного в транспорте оборудования (кондиционеры, электронное информационное табло, устройство для безналичной оплаты проезда).
Соответствующие требования внесут в закон «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Данный законопроект разработан для повышения качества транспортного обслуживания населения. В настоящее время документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.
По поручению Главы республики Радия Хабирова в Башкирии с 2019 года ведется работа по повышению качества транспортного обслуживания населения. Особое внимание уделяется перевозке пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Так, за 5 лет автопарк госперевозчика «Башавтотранс» обновил 1400 автобусов малого, среднего и большого класса. Все новые низкопольные автобусы соответствуют требованиям создания доступной среды для лиц с ОВЗ: техника оснащена откидной аппарелью, специальным местом в салоне для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также «НефАЗы» оборудованы системой ГЛОНАСС, видеонаблюдением, устройствами контроля работы водителя, системой поддержания его работоспособности.
На обновление автопарка госперевозчика направили более 9,8 млрд рублей. 85 автобусов большого класса были закуплены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», которые направили на обслуживание магистральных и наиболее востребованных маршрутов Уфы – 75 и 226. Для удобства пассажиров с 2019 года изменены схемы движения 267 маршрутов, увеличено количество автобусов на 78 маршрутах, изменен класс подвижного состава на 53 маршрутах.
У жителей есть возможность оплатить проезд наличными или банковской картой. Все автобусы госперевозчика оснащены терминалами. С 2019 года в Башкирии для всех видов общественного транспорта начала работать единая транспортная карта «Алга». По состоянию на апрель 2024 года более 820 тыс. жителей республики пользуются транспортной картой, к ней подключились все 67 действующих перевозчиков.
Стоимость проезда по карте «Алга» значительно ниже, чем за наличный расчет или банковской картой. Благодаря использованию данной карты жители Башкирии сэкономили более 1,2 млрд рублей. Кроме того, для пассажиров Уфы действует акция «Счастливый час». В течение одного часа пассажир может пересесть по одному билету из автобуса в автобус перевозчика ГУП «Башавтотранс», трамвай или троллейбус, пригородную электричку «Дема - Шакша» и наоборот. Жители республики совершили около 20 млн пересадок и сэкономили более 500 млн рублей на оплате проезда в общественном транспорте по акции «Счастливый час».
Работа по развитию и повышению условий проезда в общественном транспорте продолжится. Так, в 2024 году планируется закупить 200 автобусов за счет средств фонда национального благосостояния, соответствующих всем критериям обеспечения доступной среды.