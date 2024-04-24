Перевозчиков Башкирии обяжут обеспечить комфортный проезд

Стоимость проезда по карте «Алга» значительно ниже, чем за наличный расчет или банковской картой. Благодаря использованию данной карты жители Башкирии сэкономили более 1,2 млрд рублей. Кроме того, для пассажиров Уфы действует акция «Счастливый час». В течение одного часа пассажир может пересесть по одному билету из автобуса в автобус перевозчика ГУП «Башавтотранс», трамвай или троллейбус, пригородную электричку «Дема - Шакша» и наоборот. Жители республики совершили около 20 млн пересадок и сэкономили более 500 млн рублей на оплате проезда в общественном транспорте по акции «Счастливый час».