В Башкирии активно ведутся работы по ликвидации стихийных свалок

В Благовещенске завершаются работы по ликвидации стихийной свалки. Несанкционированная мусорная площадка начала образовываться более 20 лет назад. Проблему удалось решить благодаря нацпроекту «Экология». В его рамках в республике ликвидируют шесть крупных стихийных свалок. Сегодня площадку посетил главный федеральный инспектор по республике Алексей Касьянов. Он пообщался с руководителями контрольно-надзорных ведомств и представителями подрядной организации.

Тяжелее всего приходилось летом. Отходы от жары «благоухали» еще сильнее. Комфорт жителей могло буквально сдуть ветром. Всё зависело от его направления. Стихийная свалка раскинулась на площади, равной примерно пяти футбольным полям.

Проверить, как удалось решить проблему с мусорным полигоном, приехал Алексей Касьянов. Это уже не первая ликвидированная стихийная свалка в Башкортостане. Федеральная программа «Чистая страна» нацпроекта «Экология» помогла решить проблему в шести населенных пунктах.

Метод рекультивации примерно один. Принцип «пирога», как называют его сами специалисты. Мусор собирают в определённую форму, предварительно отделяя его от грунтовых вод изолирующим слоем. А уже затем отходы накрываются многослойным саркофагом из глины, геомембраны, песка и геотекстиля.

Мусор естественным путём продолжает разлагаться внутри саркофага, откуда выведены три газоотводные скважины. Их анализ будет производиться регулярно. Территорию уже покрыли почвой и передали на баланс администрации Благовещенска.