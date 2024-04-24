В Уфе отметили Международный день собак-поводырей

Сегодня отмечается Международный день собак-поводырей. В Уфе прошло мероприятие, посвященное дате. В нем приняли участие владельцы четырёхлапых поводырей не только из республики, но и других регионов страны. Для незрячих организовали обучающие секции по оказанию первой помощи и уходу за питомцами.

Первая помощь для четверолапых включает те же процедуры, что и для человека: непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Навыки на муляже хозяин тут же отрабатывает на питомце. Собаки — первые помощники незрячих, но иногда поддержка нужна им самим.

Чтобы владельцу собаки отныне не приходилось задавать себе вопрос «что делать?» — и было организовано это обучение. Была открыта секция, посвященная гигиеническим процедурам — чистке ушей и уходу за глазами, — и кабинет для отработки навыков наведения марафета собакам в домашних условиях.

Но лучше использовать его для отметки медицинских препаратов. Так в нужный момент хозяин быстро отыщет в аптечке лекарство. Каждый участник получил гаджет и органайзер с четырьмя видами препаратов в подарок: при травмировании мохнатого пациента, при аллергии, при нарушении работы его ЖКТ — в основном в форме таблеток и суспензий, кроме особо тяжелых случаев.

В Башкортостане 31 человек имеет собаку-поводыря. Межрегиональный фестиваль для владельцев проводится впервые. Проект реализуется на грант главы администрации Уфы.