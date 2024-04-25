Празднование Дня Победы в Уфе пройдёт без салюта

Средства в объёме стоимости фейерверка направят на поддержку участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Там добавили, что 9 мая на проспекте Октября состоится парад и проход механизированной колонны.

Торжественное мероприятие завершится пролётом пяти вертолётов и 12 самолётов малой авиации. Также в этот день в парке Победы планируется открытие памятника Гази Загитову – фронтовику из Башкирии, водрузившему знамя Победы над Рейхстагом.

Ранее стало известно, что по всей стране было решено отказаться от марша «Бессмертного полка» из-за соображений безопасности.

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