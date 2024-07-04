В Уфе презентовали медиа-проект «Счастье – это вместе»

Он о 52 героях с особенностями здоровья, которые мотивируют своим желанием жить, создавать и нести добро в этот мир. Проект стал победителем гранта для СМИ и получил на реализацию более 4 млн рублей. Конкурс грантов для СМИ впервые стартовал в 2024 году по инициативе главы региона Радия Хабирова и при поддержке Фонда грантов Главы Башкортостана. Общая сумма финансирования составила 50 млн руб.