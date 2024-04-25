В Уфе прошёл кулинарный конкурс «Благодатная Пасха»

Куличи как произведение искусства, а пасхальные яйца — холст для вдохновения. В кондитерской мастерской Уфимского торгово-экономического колледжа прошел республиканский кулинарный конкурс «Благодатная Пасха». Были представлены 2 направления: «Пасхальный кулич» и «Роспись пасхальных яиц».

В мастерской кулинарии кипит творческий процесс. Здесь юные повара создают свой неповторимый кулич. Рецепт теста — авторский, и пока пасхальный хлеб готовится, ребята создают особое украшение для сладкого изделия.

Замешать крем, вырезать вафельную фигурку, создать шоколадное украшение. Здесь каждый — художник, скульптор и дизайнер в одном лице.

Конкурс проводится второй год и направлен на сохранение народных традиций среди школьников и студентов, развитие творческого потенциала и популяризацию профессии кондитера и пекаря. В этом году участие приняли ребята из 7 средних и высших учебных заведений и 6 коррекционных школ.

В соседней аудитории школьники с большим интересом расписывали пасхальные яйца. Важно было придумать идею, создать композицию и правильно ее презентовать. Участники этого конкурсного направления — школьники соседних классов с ограниченными возможностями здоровья. Но в творчестве и создании своих работ у них ограничений не было.