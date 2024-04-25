В Уфе прошло заседание комиссии по ЧС

Подготовка к пожароопасному сезону и обеспечение безопасности людей на водных объектах. В Уфе прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Ежегодно на майских праздниках на популярных порогах горных рек Малый и Большой Инзер, Сакмара, Лемеза, Зилим сплавляются более 200 судов и порядка 1000 водных туристов.

В целях обеспечения безопасности сплавов спасатели выставят временные спасательные посты. Также ситуация с лесными пожарами в этом году в связи с прогнозом аномально жаркого лета обещает быть очень серьёзной. С 27 апреля на территории республики вводится особый противопожарный режим, поэтому разведение костров и использование открытого огня везде запрещается.