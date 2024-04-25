В Башкирии ветеран ВОВ отметил 97-летие

Единственный в Стерлитамакском районе ветеран Великой Отечественной войны отметил 97-й день рождения. Габдрашит Аглиуллин, почетный гражданин района, живет в деревне Талачево. За его плечами — голодное детство, служба в Японии и 36 лет трудового стажа.
Самые яркие эпизоды той войны и победы он помнит даже спустя почти 80 лет. Габдрашита Аглиуллина призвали на службу в 1944-м. Тогда 17-летний юноша жил с дядей: родителей репрессировали еще в детстве. В 45-м путь солдата не закончился, служба продолжилась в Японии. На родину, в Стерлитамакский район, он вернулся лишь в 1951 году — здесь и остался.
В деревне Талачево Габдрашит Хамитович пустил корни. Женился, с супругой воспитали детей — пять дочерей и единственного сына.
Большим авторитетом ветеран пользуется не только в семье, но и во всей деревне. Сейчас он — единственный участник Великой Отечественной в Стерлитамакском районе.
В свои 97 Габдрашит Хамитович ведет активный образ жизни, до сих пор водит машину, занимается хозяйством. И уверен: вековой юбилей отметит таким же здоровым и бодрым духом.