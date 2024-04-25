В Башкирии ветеран ВОВ отметил 97-летие

Единственный в Стерлитамакском районе ветеран Великой Отечественной войны отметил 97-й день рождения. Габдрашит Аглиуллин, почетный гражданин района, живет в деревне Талачево. За его плечами — голодное детство, служба в Японии и 36 лет трудового стажа.

Самые яркие эпизоды той войны и победы он помнит даже спустя почти 80 лет. Габдрашита Аглиуллина призвали на службу в 1944-м. Тогда 17-летний юноша жил с дядей: родителей репрессировали еще в детстве. В 45-м путь солдата не закончился, служба продолжилась в Японии. На родину, в Стерлитамакский район, он вернулся лишь в 1951 году — здесь и остался.

В 54-м году уже поступил в заготконтору заготовителем. И вот в течение 33 лет работал заготовителем — кожевенный и шерсть. И в 87-м году вышел на пенсию, и больше я не работал. Габдрашит Аглиуллин, ветеран Великой Отечественной войны

В деревне Талачево Габдрашит Хамитович пустил корни. Женился, с супругой воспитали детей — пять дочерей и единственного сына.

Ну конечно, поблажки были мне, один сын. Все получили образование, хорошее образование, все на местах работали. Отец обул, одел, всех на ноги поставил. Габдулхай Аглиуллин, сын Габдрашита Аглиуллина

Большим авторитетом ветеран пользуется не только в семье, но и во всей деревне. Сейчас он — единственный участник Великой Отечественной в Стерлитамакском районе.

Ежегодно перед домом, где он проживает, проводим Парад Победы на 9 Мая. Он у нас постоянный гость в школе села Талачево, постоянно приглашаем мы его на мероприятия. Фанус Султанов, глава Буриказгановского сельского поселения