Боец из Уфы спас товарищей от атаки квадрокоптеров

Во время освобождения Артемовска мобилизованный из Башкирии совершил самый настоящий подвиг - спас своих боевых товарищей во время массовой атаки квадрокоптеров.

О подвиге бойца в своих соцсетях рассказал глава администрации Демского района башкирской столицы Антон Тарасов.

Мужчина служит в зоне специальной военной операции с осени 2022 года. С марта этого года его подразделение находилось на позиции в Артемовске (населенный пункт также ранее носил название Бахмут).

В один из дней он заметил в небе вражеский квадрокоптер и доложил об этом своему руководству и открыл огонь по беспилотникам. Несколько летательных успели скинуть на него мины, мужчина получил ранения, но смог выжить. Таким образом мобилизованный взял удар на себя и спас своих товарищей.