В Правительстве Башкирии прошло заседание призывной комиссии

Призывники не будут направляться для прохождения военной службы на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В правительстве республики прошло заседание призывной комиссии.

В ней приняли участие представители различных ведомств, а также руководители администраций городов и районов региона. Всего из Башкортостана будет направлено на срочную службу более 5 тысяч человек. На заседании были рассмотрены результаты подготовки к призыву, готовность к комплектованию и отправке воинских команд и эшелонов со сборного пункта.

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