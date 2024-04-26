В Правительстве Башкирии прошло заседание призывной комиссии

В ней приняли участие представители различных ведомств, а также руководители администраций городов и районов региона. Всего из Башкортостана будет направлено на срочную службу более 5 тысяч человек. На заседании были рассмотрены результаты подготовки к призыву, готовность к комплектованию и отправке воинских команд и эшелонов со сборного пункта.