Радий Хабиров раскритиковал уборку улиц в Башкирии

Речь, в частности, о результатах прошедших субботников. Внимание к чистоте Радий Хабиров уделяет уже несколько последних оперативных совещаний. В прошлый раз, например, критике подверглись четыре района, которые не приобрели поливомоечные машины. Всем тем, кому сделали замечание, дали время на их устранение. Однако не все сделали это должным образом.