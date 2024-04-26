Радий Хабиров раскритиковал уборку улиц в Башкирии

Радий Хабиров вновь остался недоволен ситуацией с уборкой улиц в городах и районах. На оперативном совещании глава региона раскритиковал глав муниципалитетов, где, по данным контрольного управления, уборка проводится недолжным образом.

Речь, в частности, о результатах прошедших субботников. Внимание к чистоте Радий Хабиров уделяет уже несколько последних оперативных совещаний. В прошлый раз, например, критике подверглись четыре района, которые не приобрели поливомоечные машины. Всем тем, кому сделали замечание, дали время на их устранение. Однако не все сделали это должным образом.

Одни и те же муниципалитеты так активно не хотят этим заниматься. Главу Кумертау, когда назначали, предупреждали: тут нет курсов молодого бойца, сразу надо включаться. В понедельник снова проверьте. Не справляются — примем меры. Главам муниципалитетов не надо быть великими публичными политиками, делом занимайтесь.

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