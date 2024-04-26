Радий Хабиров поручил навести порядок в работе карьера в Мурсалимкино

Чтобы не разрушали местную дорогу! На оперативном совещании Радий Хабиров поручил навести порядок в работе карьера в Мурсалимкино. Из-за деятельности недропользователя проезд от села, где добывают щебень, до райцентра для населения превратился в полосу препятствий. Большегрузные самосвалы настолько разрушили дорогу, что сами тонут в огромных ямах.

Разве что попробовать вертолётом, добавляет автор видео. Эти кадры сняты на подъезде к селу Мурсалимкино со стороны Малояза. Огромный самосвал, гружённый щебнем, погряз по самые мосты.

А вот ещё кадры, где уже два многотонника стали жертвами своей же деятельности. Застряли в ямах, которые образовались в результате небывалых для местной дороги нагрузок.

От дороги Малояз — Верхние Киги до Мурсалимкино примерно 22 километра. Сразу после перекрестка даже висит знак «Проезд запрещен для большегрузов».

Проходят считанные минуты, и вот он, первый самосвал. Дальше ещё больше. Чтобы понять, насколько всё серьёзно, как описывают проблему жители Мурсалимкино в своих обращениях, мы отправились в Салаватский район. На ту самую дорожную артерию, которая соединяет райцентр с их селом.

Если раньше за 40 минут, теперь до райцентра доезжают за полтора часа. А там поликлиника, больница, почта и другие жизненно важные объекты. Боятся жители близлежащих деревень и за своих детей, которые на школьном автобусе по этим дорогам добираются до Мурсалимкино и обратно домой.

И даже введённое в Башкортостане с 1 по 30 апреля временное ограничение движения для большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам, не останавливает многотонные самосвалы. Они продолжают возить щебень с карьера в Мурсалимкино.

Навести порядок в работе карьера в Мурсалимкино поручил глава Башкортостана Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании правительства региона, поднял вопрос о порядке эксплуатации дорог недропользователем. Месторождение в Мурсалимкино, где добывают щебень, разрабатывает предприятие «Шахтинский карьер» из Ростовской области. В процессе вывоза сырья наносится серьезный вред дороге.

Сильное возмущение пока вызывает Кармаскалинский район. Стройка дороги М-11 закончена, мы понимаем, что будет хорошая трасса. В Салаватском районе большой карьер в Мурсалимкино, находится он сейчас в аренде предприятия «Шахтинский карьер», притом что, я знаю, что много инвестиций поступало от этого предприятия, чтобы там работать, но они убили все дороги там. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Чтобы местное население хоть как-то могло передвигаться на легковых автомобилях, работники Салаватского ДРСУ своими силами приводят в более-менее надлежащее состояние разбитые участки дороги.