Радий Хабиров принял участие в работе федеральной «Школы мэров»
Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в
работе образовательного модуля «Экономика и финансы муниципалитетов»
федеральной «Школы мэров». Она проходит в Уфе и собрала 80 муниципальных
служащих со всей страны.
В повестке — актуальные вопросы социально-экономического развития территорий и ключевые задачи органов местного самоуправления. Кадровое обеспечение, благоустройство, инструменты властей по развитию бизнеса.
Радий Хабиров отметил, что в Башкортостане в этом плане есть не только большой опыт, но и свои программы и методики, которые регион готов тиражировать.
Главный источник нашего благосостояния — это работающая экономика, в том числе её инвестиционный сектор. С первых дней работы на посту Главы Башкортостана я начал заниматься развитием этого направления. Мы ввели должность бизнес-шерифа — заместителя главы администрации города или района, который отвечает за развитие предпринимательства и привлечение инвестиций. Регулярно проводим «Предпринимательские часы» на муниципальном уровне и «Инвестчасы» — на республиканском. На этих совещаниях оперативно принимаем решения о поддержке новых проектов или помогаем устранять текущие сложности в их реализации. В результате за последние пять лет объём инвестиций в экономику региона вырос на 52,9 процента.