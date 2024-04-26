Радий Хабиров принял участие в работе федеральной «Школы мэров»

Главный источник нашего благосостояния — это работающая экономика, в том числе её инвестиционный сектор. С первых дней работы на посту Главы Башкортостана я начал заниматься развитием этого направления. Мы ввели должность бизнес-шерифа — заместителя главы администрации города или района, который отвечает за развитие предпринимательства и привлечение инвестиций. Регулярно проводим «Предпринимательские часы» на муниципальном уровне и «Инвестчасы» — на республиканском. На этих совещаниях оперативно принимаем решения о поддержке новых проектов или помогаем устранять текущие сложности в их реализации. В результате за последние пять лет объём инвестиций в экономику региона вырос на 52,9 процента.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан