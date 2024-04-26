В Башкирии в шестой раз проходит «Диктант Победы»

Башкортостан присоединился к акции «Диктант Победы». В республике международная патриотическая акция прошла в шестой раз. Благотворительный проект охватил порядка 25 000 человек и более 500 площадок по всей республике. Диктант прошел в онлайн и офлайн форматах в виде теста.

Одной из площадок проведения диктанта стал Музей Боевой Славы. Сотрудники и военнослужащие, кадеты и ветераны Росгвардии республики прошли тестирование по теме исторических военных событий страны. Вопросы посвящены 80-летию освобождения Ленинграда от фашистов, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков. Участникам требовалось ответить на 25 вопросов за 45 минут.

В региональном Штабе общественной поддержки написали не только диктант, но и письма бойцам СВО. Частью мероприятия стала Всероссийская акция «Письмо солдату». А пока взрослые были на мероприятии, с детьми занимался школьный психолог.

Мы видим и по составу общественной поддержки, что у нас тут и ребята с СВО, и их жёны, и матери принимают участие в акции. Поэтому очень важно, что мы делаем вместе и ежегодно. Я думаю, что у этой акции долгое будущее. Эльвира Аиткулова, депутат Государственной думы России

Задача диктанта не просто проверить знания, как обычно бывает на диктантах, а помнить о героических страницах нашей истории. К слову, в этом году в республике международная патриотическая акция прошла в шестой раз. С каждым разом она собирает все больше участников. Здесь сегодня и участники СВО, их матери и молодежь. «Жена Героя» - так называется выставка фотографий жен и матерей погибших бойцов. Сына Нурии Габдулмановой не стало 25 сентября 2022 года.

В 2020 году призвался в ряды армии, потом попал в Абхазию, в Гудауту, потом заключил контракт и с самых первых дней СВО они были там на передовой. О своих подвигах и о том, что происходило, он мне никогда не рассказывал. Нурия Габдулманова, мать Айбулата Габдулманова