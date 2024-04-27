Жители Башкирии написали диктант на башкирском языке

Хороший способ признаться в любви к родному языку. Так Глава Башкортостана объяснил свое участие в международном диктанте по башкирскому языку. Радий Хабиров писал его в парке «Патриот» вместе со школьниками, которые проходят там сборы. Площадки для диктанта были организованы по всей республике. Образовательная акция проводилась как онлайн, так и в оффлайн-режиме.

Встреча с Шаймуратовым. Текст диктанта подготовлен башкирской поэтессой Ларисой Абдуллиной. Читает его народный артист России и Башкортостана Хурматулла Утяшев.

Хурматулла Утяшев — диктор самой первой акции «Диктант по башкирскому языку». В этом году она проводится уже в 10-й раз. В парке «Патриот» свои знания проверяли школьники из Мелеузовского и Белорецкого районов, которые проходят сейчас военные сборы.

Именно поэтому среди участников Международной образовательной акции и глава республики. Для написания диктанта по башкирскому языку Радий Хабиров выбрал площадку парка «Патриот». Чуть позже руководитель республики скажет, что участие в акции — хороший способ признаться в любви к родному языку. В этот день Радий Хабиров также провёл совещание по развитию сети парков «Патриот» в Башкортостане, а сразу после этого глава региона принял участие в эколого-патриотической акции «Сад памяти».

Сегодня мы впервые написали здесь диктант по башкирскому языку. Парк выполняет в том числе просветительскую функцию. На его территории проходят военную подготовку, собираются добровольцы, советники директоров по воспитательной работе. Инфраструктура парка позволяет проводить разные мероприятия. Поэтому решили здесь организовать и написать диктант. А перед началом диктанта обсудили дальнейшие этапы развития «Патриота». Нельзя останавливаться, у нас уже есть планы на ближайшие три-четыре года. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Международная образовательная акция «Диктант по башкирскому языку» проводится для привлечения внимания широкой общественности к изучению родного языка не только в нашей республике, но и в других регионах России, а также в зарубежных странах. Она проходит как онлайн, так и в офлайн-формате.

Впервые акция «Диктант по башкирскому языку» состоялась на базе Башгосуниверситета в 2015 году. Автором идеи выступила тогда еще преподаватель университета Рашида Магадеева, идею поддержал преподавательский состав и ректор Николай Морозкин. Их наградили сегодня благодарностями Главы Башкортостана.