В Уфе на форуме проекта «Атайсал» молодёжи и участникам СВО посвятили стратсессию

Единство земляков и укрепление связи поколений. Эти темы стали ключевыми на форуме «Ватан көсө — сила Отечества» в Уфе. Он стал частью проекта «Атайсал». В Конгресс-холле разместились несколько секций. На них прошли стратегические сессии и круглые столы, посвященные вопросам молодежи, семейным ценностям и помощи участникам специальной военной операции.

Пока эта площадка только в миниатюре, но уже в этом году ее построят в Буздякском районе. Для небольшой деревни Шланлыкулево такой спортивный уголок будет первым. Это один из пятисот тридцати трех проектов, реализованных в рамках программы «Атайсал».

У нас активно очень жители занимаются благоустройством родников, благоустройством памятников Великой Отечественной войны. Даже наши земляки, которые не живут в Буздякском районе, не живут в Башкортостане, они к нам подключены в группу, тоже занимаются этим проектом. И с каждым днем все больше и больше людей к этому прибавляются. Ильнур Игдиев, глава администрации Буздякского района

«Атайсал» — это проект, призванный объединить выходцев из Башкортостана для совместной помощи малой родине. Он реализуется при поддержке Фонда грантов Главы Республики. За три года его участниками стали около 5,5 тысяч активистов, которые предложили более 25 тысяч проектов.

Лидером по количеству инициатив стал Калтасинский район. В рамках «Атайсала» здесь реализовали 2715 проектов. Активисты отправляют на территорию проведения спецоперации автомобили, сооружают памятники и благоустраивают общественные территории.

Вопросы помощи участникам специальной военной операции обсудили и за круглым столом «Вместе победим». Выдвинули инициативы по поддержке бойцов, находящихся в отпуске или на реабилитации, а также их семей. Фонд «Защитники Отечества» предложил ввести особые дни, посвященные этим вопросам.

Одна из наших инициатив — это организовать ежемесячно один определенный день — День башкирского воина. Чтобы все социальные учреждения, вообще все учреждения уделили особое внимание нашим участникам спецоперации и членам их семей. Гульнур Кульсарина, руководитель филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан

За три года в реализацию инициатив «Атайсала» вложено более 1,3 миллиарда рублей. Это средства меценатов республики. Самым активным из них Радий Хабиров вручил награды и анонсировал собственную инициативу. На въезде в парк «Патриот», который сейчас динамично развивается, разместится здание, которое несет в себе духовную ценность.

И мы решили, поскольку это связано с войной, с войнами, мы приготовили уже при въезде: слева, справа небольшие кусочки земли, и решили, что там будет построена мечеть и маленький храм, очень маленькие. И вот я принял для себя решение, что эту мечеть я построю сам. И эту мечеть я посвящу всем погибшим в специальной военной операции. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан