В Уфе на форуме проекта «Атайсал» молодёжи и участникам СВО посвятили стратсессию

Единство земляков и укрепление связи поколений. Эти темы стали ключевыми на форуме «Ватан көсө — сила Отечества» в Уфе. Он стал частью проекта «Атайсал». В Конгресс-холле разместились несколько секций. На них прошли стратегические сессии и круглые столы, посвященные вопросам молодежи, семейным ценностям и помощи участникам специальной военной операции.
Пока эта площадка только в миниатюре, но уже в этом году ее построят в Буздякском районе. Для небольшой деревни Шланлыкулево такой спортивный уголок будет первым. Это один из пятисот тридцати трех проектов, реализованных в рамках программы «Атайсал».
«Атайсал» — это проект, призванный объединить выходцев из Башкортостана для совместной помощи малой родине. Он реализуется при поддержке Фонда грантов Главы Республики. За три года его участниками стали около 5,5 тысяч активистов, которые предложили более 25 тысяч проектов.
Лидером по количеству инициатив стал Калтасинский район. В рамках «Атайсала» здесь реализовали 2715 проектов. Активисты отправляют на территорию проведения спецоперации автомобили, сооружают памятники и благоустраивают общественные территории.
Вопросы помощи участникам специальной военной операции обсудили и за круглым столом «Вместе победим». Выдвинули инициативы по поддержке бойцов, находящихся в отпуске или на реабилитации, а также их семей. Фонд «Защитники Отечества» предложил ввести особые дни, посвященные этим вопросам.
За три года в реализацию инициатив «Атайсала» вложено более 1,3 миллиарда рублей. Это средства меценатов республики. Самым активным из них Радий Хабиров вручил награды и анонсировал собственную инициативу. На въезде в парк «Патриот», который сейчас динамично развивается, разместится здание, которое несет в себе духовную ценность.
В марте проекту «Атайсал» исполнилось три года. Но традиция помогать малой родине издревле лежит в сознании башкирского народа. Инициативы, которые реализуют в наши дни, обогащают культуру родного края и призывают все больше людей внести свой вклад в его будущее.