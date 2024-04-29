Не профессия, а призвание: как работают сотрудники скорой помощи в Башкирии

Сотрудники скорой медицинской помощи работают в непростых условиях. Они часто бывают единственной надеждой человека и способны вырвать пациента из лап смерти. Для многих это не профессия, а призвание. О тех, у кого под красным крестом синей формы бьется доброе сердце, – в нашем специальном репортаже.

Они уже давно поставили себе диагноз – больны работой. Изменения не обратимы. Лечению не поддаётся. Скоровики – своего рода адреналинщики, признаётся доктор Александра Каюмова. Те, кто решил остаться, уже никогда не променяют синюю форму на белый халат, жизнь на колёсах на будни в стационаре, непредсказуемость смены на относительную стабильность.

К смерти привыкают все. Все, кто решает остаться в профессии. Без этого работать невозможно. И если с потерей взрослого пациента еще как-то получается смириться, то вот уход малышей ломает каждый раз.

Доктор Саша Каюмова на скорой уже 17 лет. Пришла ещё в студенческие годы на должность санитара – в те времена они тоже были бригадах. Тогда ещё не думала, что останется. Но они идеально подошли друг другу: Саша – скорой, скорая – Саше. Последние два года доктор Каюмова работает на одном из самых сложных участков. К Кировской подстанции Уфы относится часть Уфимского района. Поэтому в Зубово был открыт своего рода филиал. Необходим особый профессионализмом, чтобы довезти пациента в критическом состоянии до больницы в Уфе.

Медиков скорой помощи невозможно упрекнуть в трусости. Но после ковида они уже точно не боятся ничего. Такого не видели и те, кто уже 30 лет колесит в карете скорой. Два года закалки. Пациенты, которым они в прямом и переносном смысле были нужны как воздух. Руслан о работе под звуки сирены мечтал, ещё учась в медицинском колледже. Спокойный, сдержанный, сложно поверить, но и в экстренных ситуациях умудряется сохранять это состояние. Самообладание – это то, что скоровики не имеют права терять.

Ни для кого не секрет, что в скорую идут явно не за большими зарплатами или комфортным графиком. И когда порой бывает особенно трудно, спасают такие моменты.

Рината Габдуллина – самая младшая сотрудница Кировской подстанции скорой помощи. Девушке 22 года. Фельдшером работает с сентября. Скорая, признается Рината, даёт уникальный опыт. Реагировать молниеносно. Иногда это необходимо и для спасения уже своей жизни.

Они не делят пациентов на плохих и хороших. Просто есть те, кому нужно помочь. Пытаются найти особый подход к каждому. Приходится быть и психологами. На часах почти полночь. До конца смены больше восьми часов, позади – 16. Вызов: женщина, высокое давление. Делится с медиком: сын в армии. Переживает за него так, что самой становится плохо.

Так работает комплексная терапия. Одно из составляющих производят не фармкомпании, а человеческое сердце. Выслушать и поддержать. Бывает, приходится выходить за рамки должностных обязанностей. Заменять близких тем, у кого их нет. Ковид. Бригада Каюмовой госпитализирует бабушку. Доктор Каюмова в прошлом году была номинирована как лучший фельдшер. Но даже на нее приходят жалобы. Пациенты иногда могут и вовсе довести до слёз. И дело здесь не в жалобах.

Диспетчер сообщает: новый вызов. Травма головы, мужчина в алкогольном опьянении. Дом в посёлке. Доктор заходит внутрь. Остаёмся ждать. Что там произошло и какая обстановка внутри – неизвестно. Вскоре калитка открывается. Доктор выходит с пациентом. Пациент адекватный, несмотря на опьянение, вёл себя спокойно. Но каждый раз, приезжая на такие вызовы, словно играешь в русскую рулетку, признаются медики. Пытаешься найти язык со всеми, договориться, успокоить, поддержать. Но и им самим иногда так нужна поддержка, чтобы под синей формой и красным крестом пациенты тоже видели человека.

Пациента передали врачам больницы. Традиционно отзвониться диспетчеру. Вызовов пока нет. Время – три часа ночи. До конца смены – еще пять. Пока можем ехать на базу. А доктор Каюмова в это время показывает другую сторону своей работы. То, как её видит только она.