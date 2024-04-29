В Башкирию прибыл «Паровоз Победы»

«Паровоз Победы» посетил башкирскую столицу. Уфа стала третьей точкой в его маршруте. На исторический состав пришли посмотреть более семи тысяч человек. «Лебедянка» простояла на вокзале несколько часов, затем отправилась в Стерлитамак. Почти 15 тысяч жителей города увидели платформы с техникой времен Великой Отечественной войны и пассажирские вагоны «Бессмертного полка».

«Паровоз Победы» примчался на вокзал с ликующим гудком, от которого невольно замирает сердце. Посмотреть на его прибытие пришли тысячи людей – ждали его с нетерпением, почти как тогда, в военные годы. С улыбкой, как в победном мае 45-го, встретил ретро-состав и ветеран Великой Отечественной. Когда-то совсем еще мальчишкой он стоял у топки такого же локомотива, доставлявшего на фронт солдат, военные грузы и технику.

В кабине стального ветерана негде развернуться. Тут очень жарко. Аппетит у паровоза хороший, он съедает 5 тонн угля и почти 28 кубов воды за каждые 100 километров. А по рельсам истории ему ехать еще немало. В топочную можно было попасть, только простояв огромную очередь. В честь Великой Победы самые смелые давали сигнальный гудок.

За самим паровозом тянутся грузовые платформы с военной техникой. Все они подлинные и на ходу. Любой желающий мог подержать в руках пулемёт Дегтярёва или автомат Калашникова. В составе локомотива и три вагона «Бессмертного полка» с фотоснимками фронтовиков.

На перроне царила атмосфера грозного 41-го и памятного 45-го. Солдаты в походных сапогах и выцветшей униформе, фронтовые песни и полевая кухня – всё напоминало о тех временах. Машинисты ретро-поезда приготовили и яичницу с салом на лопате прямо в топке паровоза. Раздавали и георгиевские ленты.