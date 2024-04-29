100-летний фронтовик из Башкирии рассказал о своем боевом пути

История 100-летнего фронтовика. Век жизни Габдрахима Садыкова наполнен и ясными семейными днями, и ужасным военным временем. Участник Великой Отечественной войны прошел практически весь фронт, победу встретил в лесу, на границе между Польшей и Германией, в 60 км от Берлина. Ему тогда был 21 год, а в марте ветерану исполнилось 100 лет.

Прошло больше 80 лет, а Габдрахим Саттарович помнит всё как вчера. Война пришла, когда ему было 17. Годом позже он верхом на коне поскакал в Алкино, где и началась его история пути к Победе.

Лошадь взял колхозную, сел верхом и пошел. Провожать меня никого не было, потому что все мужики ушли на фронт. Габдрахим Садыков, ветеран Великой Отечественной войны

Первое время служил в Туймазах, укрощал диких коней, привезенных из Казахстана. На его счету десятки скакунов, подготовленных для башкирской кавалерийской дивизии Шаймуратова. Затем, отправился дальше. Служил в бригаде миномётчиков 2-го Белорусского фронта наводчиком известной «Катюши». Юноша тогда еще не знал, что дойдет почти до самого Берлина.

Габдрахим Саттарович прошел весь Восточный фронт. Участвовал в обороне Москвы, освобождении Кёнигсберга и Польши. Победу встретил в лесу, в 60 километрах от Берлина. Награждён медалями «За победу над Германией», «За участие в героическом штурме Кёнигсберга», «За боевые заслуги». Он верил в победу и всегда говорил только одно: «Наше дело правое, мы победим. И победили».

Домой вернулся в 1947 году. Женился, с супругой прожили более 50 лет и воспитали шестерых детей. Всю жизнь работал руками: сначала мастерил лыжи и колеса, затем трудился в сфере ЖКХ столяром и плотником. В этом году ветеран отметил свой вековой юбилей в кругу большой и дружной семьи. 18 внуков и еще больше правнуков, для которых он в доме самый важный человек.

Всего из Гафурийского района на фронт отправилось больше 13 тысяч человек. Более 6000 из них остались на полях сражений. Остальные вернулись в родные края понимать села и восстанавливать народное хозяйство.