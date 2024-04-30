Пожарные Башкирии отмечают профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечает пожарная охрана России. В этом году у службы юбилей – 375 лет с момента образования. С этим событием огнеборцев поздравил глава республики, который отметил профессионализм и бесстрашие сотрудников пожарной охраны.

Это в обычной жизни говорят: время – деньги. В их работе минуты или даже секунды измеряются человеческими жизнями. Именно поэтому у любого действия есть строгие нормативы. После поступления вызова на сборы всего минута, и сразу – выезд на пожар.

Если бы не отточенные до мелочей действия, кто знает, чем закончился бы этот пожар в уфимском Инорсе. Два месяца назад сотрудники 26-й пожарной части эвакуировали из горящего общежития более полусотни человек. Жильцов из задымленных коридоров на улицу выводили в специальных спасательных масках практически на ощупь. Среди спасённых были и животные.

Страх тоже уходит с помощью тренировок. Взять хотя бы боязнь высоты. В список обязательных упражнений пожарных входит скоростной подъем по трехколенной лестнице. Именно поэтому в ежедневном распорядке внимание уделяется и общей физической подготовке. Гири, штанги, турник, брусья и бег – пожарному важно держать себя в хорошей форме. Их можно назвать в некотором смысле универсальными бойцами, которые не только огонь потушат, но и, что тоже бывает часто, вытащат пострадавшего из покореженного автомобиля. Здесь на подмогу им – специальные инструменты и техника.