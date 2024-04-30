«Мы не сдавались»: участник Курской битвы из Башкирии рассказал о своем боевом пути

Боец, прошедший Курскую битву. 100-летний житель деревни Канакаево Ишимбайского района Авхади Минигулов готовится встретить очередную победную весну. Призван на войну в августе 1942 года, прошел специальную боевую подготовку. О ветеране, проявившем героизм, взявшем в плен немцев, тяжело раненом при переправе на другой берег Днепра, – в нашем сюжете.

Авхади Батыргареевич каждый день берет в руки лупу, чтобы прочитать новости из газет и журналов. Еще в школе он подрабатывал почтальоном, доставляя населению издания. Боец, чья юность пришлась на военные годы, сегодня вспоминает сражения за линией фронта.

Был в Белгороде, Старый и Новый Оскол, Орел. Участвовал в Курской битве. Немцы агрессивно вели атаку, но мы не сдавались – у нас тоже было сильное оружие. Авхади Минигулов, ветеран Великой Отечественной войны

Ветеран деревни Канакаево Ишимбайского района помнит каждую минуту событий военного времени. Участвовал в оборонительно-наступательной операции на Курской битве. Отличался храбростью. В одном из боев взял в плен двух немцев, которые вели разведку.

На берегу увидел две пары сапог. Подошел и дернул. Смотрю: немцы лежат. Они взялись за пистолет, я оказался быстрее, с автоматом вывел двоих в наш 127 штаб и взял в плен. Это были разведчики. Авхади Минигулов, ветеран Великой Отечественной войны

Немцев пришлось преследовать до Днепра. Авхади Минигулов был тяжело ранен при переправе с пулеметом на другой берег, затем девять месяцев пролежал в госпиталях. После того, как укрепил ноги, он был вновь призван на передовую.

Победная весна 1945 года принесла в страну мирную жизнь, и седовласый земляк продолжил работу агротехником на родине. Он зарекомендовал себя хорошим специалистом как в сельском и лесном хозяйствах, так и в сфере торговли. Авхади Батыргареевич хорошо знает наизусть и молитвы. Своих детей, внуков он учит всегда делать добро, находить счастье в работе.