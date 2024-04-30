«Мы не сдавались»: участник Курской битвы из Башкирии рассказал о своем боевом пути

Боец, прошедший Курскую битву. 100-летний житель деревни Канакаево Ишимбайского района Авхади Минигулов готовится встретить очередную победную весну. Призван на войну в августе 1942 года, прошел специальную боевую подготовку. О ветеране, проявившем героизм, взявшем в плен немцев, тяжело раненом при переправе на другой берег Днепра, – в нашем сюжете.
Авхади Батыргареевич каждый день берет в руки лупу, чтобы прочитать новости из газет и журналов. Еще в школе он подрабатывал почтальоном, доставляя населению издания. Боец, чья юность пришлась на военные годы, сегодня вспоминает сражения за линией фронта.
Ветеран деревни Канакаево Ишимбайского района помнит каждую минуту событий военного времени. Участвовал в оборонительно-наступательной операции на Курской битве. Отличался храбростью. В одном из боев взял в плен двух немцев, которые вели разведку.
Немцев пришлось преследовать до Днепра. Авхади Минигулов был тяжело ранен при переправе с пулеметом на другой берег, затем девять месяцев пролежал в госпиталях. После того, как укрепил ноги, он был вновь призван на передовую.
Победная весна 1945 года принесла в страну мирную жизнь, и седовласый земляк продолжил работу агротехником на родине. Он зарекомендовал себя хорошим специалистом как в сельском и лесном хозяйствах, так и в сфере торговли. Авхади Батыргареевич хорошо знает наизусть и молитвы. Своих детей, внуков он учит всегда делать добро, находить счастье в работе.
За мужество и отвагу, проявленные в боях, Авхади Минигулов был награжден орденами и медалями. Ежегодно 9 мая организуют парад перед домом, где он живёт. В этом году также планируют сохранить эту традицию.