В Уфе наблюдается снижение уровня воды в реках

В Уфе зафиксировали снижение уровня рек. За сутки на 40 см уменьшился уровень реки Белой около Монумента Дружбы и на 13 — на реке Уфе в районе Шакши. Одновременно наблюдается максимальный подъем Белой возле деревни Верхнебиккузино Кугарчинского (+37 см), в деревне Кутаново Бурзянского (+14 см) и в селе Бугульчан Куюргазинского районов (+10 см).