В Уфе наблюдается снижение уровня воды в реках

В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали о текущей ситуации с паводком. Новых сообщений о подтоплении территорий за последние сутки не поступало.
В Уфе зафиксировали снижение уровня рек. За сутки на 40 см уменьшился уровень реки Белой около Монумента Дружбы и на 13 — на реке Уфе в районе Шакши. Одновременно наблюдается максимальный подъем Белой возле деревни Верхнебиккузино Кугарчинского (+37 см), в деревне Кутаново Бурзянского (+14 см) и в селе Бугульчан Куюргазинского районов (+10 см).
С начала паводкоопасного периода поступило 952 обращения о подтоплении территорий. На контроле остаются 7 ситуаций в Баймакском, Чишминском районах и Уфе. Подтоплено 7 участков автодорог и 144 садовых участка.