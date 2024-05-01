Ветеран из Башкирии поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне

Победу встретил на границе Польши и Чехословакии. Позже его отправили с Западного фронта на Восточный. Так житель Кармаскалинского района Николай Астафьев стал не только участником Великой Отечественной войны. В списке наград ветерана и медаль «За победу над Японией».

В его памяти остались лишь отдельные фрагменты тех страшных лет. Восстановить хронологию военного времени Николаю Астафьеву помогает супруга. Именно с ней уже в мирное время ветеран делился воспоминаниями.

На фронт Николай Астафьев отправился в декабре 1943 года. Начинал службу в качестве связиста под Ленинградом, потом молодого бойца направили на Западный фронт. Победу встречал в городе Мышкове на границе Польши и Чехословакии. После этого Николая Дмитриевича вместе с сослуживцами перебросили на Восточный фронт.

За боевые заслуги Николай Астафьев награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», медалью Жукова. После окончания войны солдат помогал восстанавливать объекты инфраструктуры на Дальнем Востоке.