В Уфимском лимонарии зацвел карликовый миндаль

В Уфимском лимонарии зацвел низкий, или карликовый, миндаль. Он первым из кустарниковых распустил цветы в этом году. Сотрудники лимонария называют его «башкирской сакурой».
Низкий миндаль не приносит таких плодов, как его старший брат, но очень часто используется в ландшафтном дизайне и цветет настолько пышно, что порой не видно стволов и ветвей.
Всего в Уфимском лимонарии можно познакомиться с 700 видами различных растений, многие из которых – тропические и субтропические. К слову, сейчас цветет и бугенвиллия. Ярко-розовая лиана любит тепло и свет. И при их достатке может цвести на протяжении всего лета.