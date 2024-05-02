В Уфимском лимонарии зацвел карликовый миндаль

В Уфимском лимонарии зацвел низкий, или карликовый, миндаль. Он первым из кустарниковых распустил цветы в этом году. Сотрудники лимонария называют его «башкирской сакурой».

Низкий миндаль не приносит таких плодов, как его старший брат, но очень часто используется в ландшафтном дизайне и цветет настолько пышно, что порой не видно стволов и ветвей.