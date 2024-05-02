Из Башкирии в зону СВО проводили очередную группу бойцов после отпуска

О порядке поступления на службу можно узнать по единому справочному номеру 117 или позвонить в Ситуационный центр – 122. Кроме того, можно обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту в Уфе, на улице Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм, на сайтах башбат.рф и Минобороны.