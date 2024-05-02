В Уфу прибыл четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин»

Судно выполняет круиз из Нижнего Новгорода. Это единственный четырехпалубный теплоход, который ходит на Соловецкие острова. В столице Башкортостана он пробудет до 3 мая. Порядка 120 туристов отправились на экскурсии, побывали в Национальном музее.