В Уфу прибыл четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин»

Судно выполняет круиз из Нижнего Новгорода. Это единственный четырехпалубный теплоход, который ходит на Соловецкие острова. В столице Башкортостана он пробудет до 3 мая. Порядка 120 туристов отправились на экскурсии, побывали в Национальном музее.
Благодаря взаимодействию Минтранса республики и администрации Камского бассейна внутренних водных путей проводятся дноуглубительные работы на реке Белой, планируется строительство причалов. Всего в навигацию 2024 года в Башкортостан планируют зайти 20 пассажирских туристических судов.
В 2023 году республика приняла 20 круизных теплоходов. Среди них современный пассажирский круизный лайнер «Мустай Карим».